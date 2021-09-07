Тепер "Справедливість" складається з 11 депутатів.

Депутатська група "Справедливість", утворена депутатами від партії "Голос" після розколу в політичній силі, отримала ще одного учасника - Ярослава Рущишина. Тепер до неї входять 11 народних обранців.

Як повідомила в Facebook нардеп з групи Ольга Стефанішина, наразі "Справедливість" складається з 11 депутатів, "а це - більшість фракції Голосу в парламенті".

Керівництвом об'єднання обрали депутаток Олександру Устінову та Юлію Клименко.

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7 червня український шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив, що залишає "Голос", і розкритикував керівництво партії.

У "Голосі", своєю чергою, заявили, що не здивовані, що "особисті амбіції" Притули "взяли гору над спільною метою".

16 червня 10 народних депутатів, які були обрані на виборах від цієї партії, заявили про створення об'єднання "Справедливість" через незгоду з діями і рішеннями керівництва партії.

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До об'єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін та Ярослав Юрчишин.

Пізніше цього дня, на прес-конференції за результатами з'їзду партії, голова партії "Голос", народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик повідомила, що на з'їзді партії було ухвалене рішення про виключення з лав партії 7 членів, які є народними депутатами. Це Устінова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровська, Лозинський та Цабаль.

З березня 2020 року партію "Голос" очолює народний депутат Кіра Рудик. Вона змінила на цій посаді Святослава Вакарчука, який у червні 2020 року склав повноваження народного депутата.

У червні члени "Голосу" з Вінницької обласної територіальної організації заявили, що покидають партію. У серпні аналогічне рішення ухвалили й члени Івано-Франківського осередку.

Своє рішення партійці пояснюють тим, що голова партії Кіра Рудик і її близьке оточення "вирішили узурпувати в ній владу, та розподілити її поміж своїми довіреними людьми".

Автор: Дмитро Захаров