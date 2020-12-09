Так званий "план Б" щодо розв'язання конфлікту на Донбасі включатиме нові підходи в перемовинах і форми впливу на Росію, яка продовжує блокувати прогрес у питанні миру.
Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що "нові підходи" в перемовинах має розробити РНБО.
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"Україна буде робити все і робить для того, щоб працював нормандський формат і Мінська консультативна група для імплементації тих рішень, які приймаються в нормандському форматі. Україна була і залишається прихильницею саме такої концепції. Але ми реалісти і бачимо, що виконуємо домовленості, які були прийняті 9 грудня 2019 року, а та сторона блокує", - наголосив Кравчук.
За його словами, Росія в рамках переговорів щодо Донбасу "нічого не робить для того, щоб прибрати перешкоди з дороги".
"Ми годинами говоримо про різні речі, а про просування вперед - нічого. Ми не можемо вічно так працювати. Якщо далі буде така формула роботи, яку пропонує Росія, ми змушені шукати інші форми впливу", - заявив глава української делегації в ТКГ.
Кравчук зазначив, що "РНБО готує рішення цього питання, яке буде мати нові підходи".
"Це і є, на мій погляд, план Б, але зараз його обговорювати я не можу. По-перше, його ще немає, над ним працюють, а по-друге, це питання ТКГ, ми беремо в роботу те, що вирішується на рівні держави, нормандського формату", - сказав він.
Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що РНБО України може затвердити план Б щодо Донбасу на початку 2021 року.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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