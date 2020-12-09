Кравчук наголосив, що сам план ще не розроблено, але над ним працюють.

Так званий "план Б" щодо розв'язання конфлікту на Донбасі включатиме нові підходи в перемовинах і форми впливу на Росію, яка продовжує блокувати прогрес у питанні миру.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що "нові підходи" в перемовинах має розробити РНБО.

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"Україна буде робити все і робить для того, щоб працював нормандський формат і Мінська консультативна група для імплементації тих рішень, які приймаються в нормандському форматі. Україна була і залишається прихильницею саме такої концепції. Але ми реалісти і бачимо, що виконуємо домовленості, які були прийняті 9 грудня 2019 року, а та сторона блокує", - наголосив Кравчук.

За його словами, Росія в рамках переговорів щодо Донбасу "нічого не робить для того, щоб прибрати перешкоди з дороги".

"Ми годинами говоримо про різні речі, а про просування вперед - нічого. Ми не можемо вічно так працювати. Якщо далі буде така формула роботи, яку пропонує Росія, ми змушені шукати інші форми впливу", - заявив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук зазначив, що "РНБО готує рішення цього питання, яке буде мати нові підходи".

"Це і є, на мій погляд, план Б, але зараз його обговорювати я не можу. По-перше, його ще немає, над ним працюють, а по-друге, це питання ТКГ, ми беремо в роботу те, що вирішується на рівні держави, нормандського формату", - сказав він.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що РНБО України може затвердити план Б щодо Донбасу на початку 2021 року.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк