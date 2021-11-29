Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення в Україну, то ця наступальна операція супроводжуватиметься діями з дестабілізації ситуації всередині нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про підготовку до державного перевороту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ.

"Безумовно, коли ми говоримо про гібридні форми ведення війни, зовнішній військовий тиск безпосередньо пов'язаний з внутрішньою дестабілізацією країни. Тож ми дуже серйозно вивчаємо інформацію, доступну нам, - уряду України на даному етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні. Ми зберігаємо надзвичайну пильність. Наші правоохоронні органи вивчають цю інформацію, і ми, звичайно, надамо нашим партнерам оновлену інформацію, коли вона з'явиться", - зазначив Кулеба.

Він вважає, що якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення в Україну, то ця наступальна операція супроводжуватиметься діями з дестабілізації ситуації всередині нашої держави.

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"Якщо Росія вирішить звернутися до крайнього заходу, а саме - воєнної наступальної операції, то цій операції, без сумніву, передуватимуть або супроводжуватимуть її систематичні нахабні спроби з дестабілізації України зсередини усіма засобами, наявними у Росії", - сказав міністр.

На запитання, чи вважає він достовірною інформацію про імовірність підготовки справжньої спроби державного перевороту в Україні чи він вбачає у таких повідомленнях кампанію з дезінформації, Кулеба відповів таким чином: "Активне залучення збройних сил до будь-якого перевороту є одним зі сценаріїв. Я не вправі коментувати інформацію, наявну у розпорядженні наших правоохоронних органів на даному етапі, але українська армія має високу повагу і довіру в українському суспільстві, і керівництво армією налаштоване захищати суверенітет і демократично обрані владу і уряд України".

При цьому глава МЗС вказав, що не має доказів, які би свідчили про протилежне.

"Я вважаю, що коли йдеться про такі чутливі справи, як потенційний переворот, ми повинні бути надзвичайно обережними у наших висловлюваннях, у наших оцінках і дати можливість правоохоронним органам представити, що вони мають у належний час", - заявив міністр.

Заява Зеленського про підготовку "держперевороту" в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планується на 1-2 грудня.

Президент зазначив, що Ахметов зробить велику помилку, якщо буде воювати проти українського народу і держави.

Автор: Віталій Саєнко