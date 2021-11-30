Раніше Зеленський розповів про інформацію щодо підготовки до державного перевороту в Україні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання безпекового комітету Верховної Ради України.

Про це він заявив під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За його словами, також можливо, що буде створено тимчасову слідчу комісію.

"Кримінальне провадження відкрили тільки сьогодні. Треба дати час слідчим органам попрацювати. Звичайно, є інструменти парламентського контролю. Згодом ми зможемо проводити закриті слухання на комітеті, чи створити комісію. Але спочатку треба дати попрацювати СБУ",- сказав Арахамія.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Президент зазначив, що Ахметов зробить велику помилку, якщо воюватиме проти українського народу і держави.

Гучну заяву Зеленського про "держпереворот" прокоментував глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення в Україну, то ця наступальна операція супроводжуватиметься діями з дестабілізації ситуації всередині нашої держави.

Службі безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Автор: Дмитро Хилюк