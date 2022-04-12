Після останніх подій в Україні президент Німеччини свою думку щодо Путіна змінив.

Німеччина продовжить постачання зброї Україні усупереч своїй "філософії безпеки".

Про це в інтерв’ю німецькій газеті Spiegel заявив президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він зазначив, що після тих воєнних злочинів армії РФ, які побачив світ в Україні, нормальних відносин з Кремлем бути не може.

Він уточнив, що йдеться про зброю для стримування російських наступальних військ і жорсткі санкції.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відмовив у зустрічі главі ФРН Штайнмаєру за його тісні зв’язки з країною-агресоркою.

Штайнмаєр був активним прихильником "Північного потоку-2" й лобіював енергетичні інтереси Росії у Європі.

Проте після останніх подій в Україні президент Німеччини свою думку щодо Путіна змінив. Він заявив, що російського президента треба притягнути до кримінальної відповідальності за вчинені звірства армії РФ у містах і селах України.

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