Канцлер нагадав про економічні санкції які очікують на Москву у випадку подальшої ескалації та закликав "усіма силами їй запобігти".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, 15 лютого, після перемовин у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив, що війна не повинна починатися та закликав до негайної деескалації ситуації навколо України.

Як заявив Шольц під час підсумкової прес-конференції з Путіним, його візит до Росії проходить на тлі військової кризи, найбільшої у Європі за останні десятиріччя.

"Військова діяльність РФ і концентрація сил на кордоні зайняли багато часу у наших перемовинах. Я висловив свою оцінку ситуації й те, як наші європейські партнери оцінюють ситуацію, те, що вони відчувають, як загрозу. Ми дуже стурбовані тим, що 100 тисяч військових зосереджені на кордоні з Україною без видимої причини. Терміново необхідна деескалація", - зазначив Шольц.

Він також додав, що на тлі загострення дуже важливо аби не почалася війна. За його словами, Путін розповідав йому про свої консультації з міністрами закордонних справ і оборони.

"Дипломатичні можливості не вичерпані. Ми чули, що окремі підрозділи відводяться (від кордону - УНІАН) і це хороший знак", - заявив Шольц.

За словами Шольца, Німеччина готова продовжувати перемовини заради забезпечення загальної безпеки.

"НАТО запропонувало перемовини в рамках ОБСЄ, Польща почала новий діалог на вищому рівні. Ми продовжуватимемо обговорювати ці речі на рівні діалогу, не можемо дозволити собі зайти у тупик", - зазначив Шольц.

Канцлер нагадав про економічні санкції які очікують на Москву у випадку подальшої ескалації та закликав "усіма силами їй запобігти".

Нагадаємо, 14 лютого Шольц прибув до України з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оголосив кілька важливих заяв.

Зокрема, Шольц повідомив, що Німеччина підтримуватиме Україну й надалі. Він додав, що ФРН виділяє 150 млн євро Україні, також Шольц повідомив, що Зеленський запевнив його, що Україна надасть для обговорення проєкти законів про "особливий статус" та місцеві вибори в ОРДЛО.

Також Шольц під час робочого візиту в Україні, заявив, що питання членства України в НАТО нині не стоїть на порядку денному.

Загроза агресії РФ

В останні пару місяців Росія під виглядом навчань сконцентрувала біля кордонів України значну кількість військових. Після чого в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ готується до вторгнення в Україну.

Тим часом РФ заперечувала свої наміри вторгнутися в Україну і водночас висунула НАТО ультиматум. Серед іншого в ньому була вимога не приймати Україну в члени Альянсу.

За останніми оцінками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, до кордонів України і на окуповані території Росія стягнула понад 120 тис.військових.

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