В цілому закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність та покарання за брехню у деклараціях стосовно майна родичів посадовців.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Зокрема, закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення.

Так, відтепер визнається умисним внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 тис. (за чинною редакцією – до 4 тис.) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Читайте також"Їм не вдалося дійти до спільної позиції": в ОП прокоментували зустріч Байдена і МеркельРозмір штрафу за це встановлюється від 3 тис. до 4 тис. (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Крім того, у разі умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією – понад 4 тис.) прожиткових мінімумів передбачається штраф у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною редакцією – від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому за умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

Також, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду; або якщо примирилася з потерпілим.

Читайте такожАваков розповів, чи стане він мером ХарковаТакій особі не може бути призначено більш м'яке покарання, ніж передбачено законом або застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Народні депутати ухвалили цей документ 29 червня після повторного розгляду однойменного закону від 3 червня 2021 року, до якого президент застосував право вето.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав закони щодо "податкової амністії" для українців.

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Автор: Віталій Саєнко