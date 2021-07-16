Президент хоче, щоб діти довіряли українській поліції, як американським копам з фільмів.

Президент України Володимир Зеленський представив колективу новопризначеного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Трансляція церемонії представлення велась на Facebook-сторінці МВС України. У заході взяли участь також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я дійсно радий привітати нашого колегу, колегу наших депутатів Дениса Анатолійовича (тепер у нас два Дениса Анатолійовича в Кабміні) Монастирського з цією дуже важливою довірою від парламенту, від прем’єр-міністра та від президента. Ми всі, дійсно, хотіли, щоб ви стали міністром, і вас підтримали парламентарі", - заявив він.

Зеленський відзначив, що знає Монастирського небагато часу. "Ми працюємо два роки", - додав він.

Читайте такожДенис Монастирський: що відомо про нового главу МВСВодночас президент зауважив, що "дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам і керівництву правоохоронних органів – Міністерству внутрішніх справ".

"Я, просто, як громадянин України хочу дуже сильно довіряти правоохоронним органам і хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів – людей, які захищають спокій і безпеку кожного з нас", - наголосив він.

Зеленський відзначив, що представники внутрішніх справ серед перших стали на захист України від російської агресії і продовжують це робити зараз.

"Діти наші дивляться кіно про американських копів і довіряють, і дуже сильно підтримують кожного з них, незважаючи на те, що це казка. Ви (українські поліцейські – УНІАН) несете служіння державі в реальному житті, і я б дуже хотів, щоб, як американським копам, всі наші діти довіряли українській поліції, тому що серед вас дійсно справжні герої", - наголосив президент.

Глава держави заявив, що хоче довіряти та пишатись кожним працівником Міністерства внутрішніх справ. "Для нас дуже важливо, що всі ми пишалися нашою Національною поліцією, нашими правоохоронними органами. Мені здається, що саме це завдання - найголовніше для нового міністра внутрішніх справ, і воно не від президента чи уряду, чи будь-кого, а саме внутрішнє, від громадян України", - резюмував Зеленський.

Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ

16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров