Шуфрич вважає, що міністр охорони здоров'я повинен нести відповідальність за смерті громадян від коронавірусу, а Ляшко вважає риторику депутата спробою отримати політичні дивіденди.

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич назвав міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка "негідником", а той, своєю чергою, пригадав одіозному політику гасіння пожеж лопатами.

Відповідні заяви прозвучали в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу 1+1.

"Я скажу вам чесно, ви просто негідник на цій посаді", - заявив Шуфрич.

Ведуча програми "Право на владу" Наталія Мосейчук спробувала заспокоїти Шуфрича словами, що "весь світ театр, і всі в ньому актори".

Депутат звинуватив Ляшка у великій кількості смертей громадян від коронавірусу.

"У смерті 66 тисяч 204 наших громадян більш ніж половина - це ваша особиста вина, спочатку як головлікаря, а потім як міністра", - сказав Шуфрич.

Також політик пригрозив Ляшку відповідальністю за "безглуздість".

"Якщо не при цій владі, то 100% при наступній", - заявив Шуфрич.

Своєю чергою, міністр охорони здоров'я подякував своїм батькам за виховання. Він попросив не звертати уваги на слова Шуфрича, який бувши раніше міністром з надзвичайних ситуацій "лопатами гасив пожежі" (мова йде про гасіння пожежі за участю Шуфрича і президента Віктора Ющенка в Херсонській області у 2007 році - ред.).

Ляшко зазначив, що у вересні-жовтні завдяки вакцинації вдалося врятувати 3 тисячі 450 осіб.

Читайте такожВ Україні 80% госпіталізованих з COVID-19 залежать від кисню – Ляшко

Міністр попросив не плутати такі поняття як летальність, смертність і щоденна кількість випадків захворювань у людей, у яких був виявлений коронавірус.

"Всі мене прекрасно зрозуміють, про що я говорю. А хто хоче отримувати якісь певні політичні дивіденди, то хотів би сказати: вибачте, але сьогодні ви не тут (не при владі - ред.), і не про це ми повинні говорити. Ми сьогодні повинні говорити про те, що відбувається, і що повинні ми зробити. Ми повинні використовувати свій шанс і зробити щеплення", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, Шуфрич заявив, що його дружина спочатку вакцинувалася російською вакциною "Спутник V", а потім змінила вакцину на Johnson.

Автор: Віталій Саєнко