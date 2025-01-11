У клопотанні доставляти нардепа на засідання Верховної Ради відмовлено.

Народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, який звинувачується у держзраді, має бути надано право на здійснення депутатських повноважень. Таке рішення прийняв Шевченківський районний суд міста Києва, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. У Службі безпеки України додали, що виконання Шуфричем депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей його перебування в ізоляторі, наприклад він може готувати письмові звернення і запити, пише Українська правда.

"Суд зобовʼязав надати право на здійснення депутатських повноважень народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, який звинувачується у держзраді. Шуфрич, який зараз знаходиться в СІЗО та звинувачується у державній зраді, подав клопотання, що хоче виконувати свої депутатські повноваження", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданнях Ради фізично, проте "зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі".

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"Також суд направив ухвалу до Верховної Ради для консультацій", - додав Гончаренко.

СБУ пояснила, що виконання Шуфричем депутатських повноважень може включати "підготовку та надсилання письмових звернень, запитів тощо".

"Нестор Шуфрич продовжить утримуватися під вартою у слідчому ізоляторі СБУ та на нього поширюватимуться загальні обов’язки ув’язненого. Виконання ним депутатських повноважень буде реалізовано у межах можливостей перебування в ізоляторі СБУ. Зокрема, це підготовка та надсилання письмових звернень, запитів тощо", - підкреслили у пресслужбі відомства.

І додали, що у клопотанні доставляти нардепа на засідання Верховної Ради відмовлено.

У чому звинувачують Шуфрича

Як повідомляв раніше УНІАН, народний депутат України Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. Правоохоронці зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Шуфрича. За інформацією СБУ Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

Крім того, Шуфрича запідозрили у тому, що він фінансував Росгвардію. Як повідомили в СБУ, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території окупованого КРиму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

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