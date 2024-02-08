Нардеп платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території тимчасово окупованого Криму.

Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який уже підозрюється у державній зраді.

Як повідомляє СБУ, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

Мова йде про недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га входить до рекреаційної зони та межує із "дачею Медведчука".

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За даними слідства, ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича. Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів.

Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки і ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" Кримінального кодексу України.

Справа Шуфрича - головні новини

Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді у вересні 2023 року. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми.

В СБУ повідомили, що правоохоронці зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Шуфрича. Матеріали розслідування свідчать, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У СБУ нагадали, що Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України. Зазначається, що саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

Правоохоронці повідомили, що за місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення проведено обшуки.

15 вересня Печерський районний суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді арешту. Згідно з рішенням суду, обраний нардепу запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

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