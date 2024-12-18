Не вистачило для результативного голосування 9 голосів - нашкребли лише 217.

Верховна Рада України не підтримала проєкт постанови про відкликання екс-очільника ОПЗЖ Юрія Бойка, який відзначився скандальними заявами щодо мови і церкви, з парламентського комітету. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Рада навіть не змогла відкликати Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", - написав він.

Железняк зазначає, що за відповідний проект постанови проголосувало лише 217 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

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За ці рішення не голосували в повному складі групи в парламенті "Відновлення України" та "Платформа за життя та мир", які утворилися на уламках партії "Опозиційна платформа - За життя", яка була заборонена в Україні за виправдання дій держави-агресора Росії, а її депутати створили у ВР ці групи.

Скандал з Юрієм Бойком

Як повідомляв УНІАН, колишній лідер нині забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя", голова депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко почав активно виставляти відео в TikTok із проросійськими наративами. В них він зазначає, що "радикали" в Україні від початку повномасштабної війни почали перейменовувати міста і зносити пам'ятники, а також забороняти УПЦ і російську мову.

За словами Бойка, нібито зараз з'яслввяєьться все більше людей, які виступають проти "такого насильства, за єднання в країні і за підтримку людей".

Ця медіактивність Бойка викликала хвилю обурення серед українців. Зокрема було багато критики від публічних осіб.

17 грудня Бойка викликали на допит до Служби безпеки України. За даними джерел УНІАН в спецслужбі, він мав детально пояснити свої останні заяви.

Після допиту Бойко записав нове відео, яким вдруге шокував українців. У відео він сказав, що не хоче, щоб його заява була використана Росією і "воєнним злочинцем Путіним" для виправдання нападу на Україну. Він попросив вибачення в тих українців, хто воює на фронті і працює в тилу для перемоги,. і кого його слова могли образити.

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