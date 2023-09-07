За словами Медведєва-старшого, українці на захоплених Росією територіях нібито зазнають труднощів під час оформлення документів і соціальних виплат.

Син заступника голови Ради безпеки РФ Ілля Медведєв займався незаконною "паспортизацією" громадян України на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, він контролював процес створення порталу, через який українці отримують російські паспорти.

"Ілля Медведєв з боку партії координував реалізацію проекту зі створення порталу "Я в Росії" для мешканців нових суб'єктів Федерації, який було ініційовано рішенням генеральної ради "Єдиної Росії" у травні цього року", - повідомили у партії "Єдина Росія".

Про завершення розробки порталу 7 вересня заявив голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв. За його словами, українці на захоплених Росією територіях нібито зазнають труднощів під час оформлення документів і соціальних виплат.

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Примусова "паспортизація" на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, загарбники на окупованих територіях застосовують різні методи примусу для нав’язування російських паспортів. Зокрема, гауляйтер окупаційної адміністрації смт Лазурне Херсонської області Олександр Дудка заявив, що у нього є список дітей, які не ходять в "російську" школу та пообіцяв притягнути їх батьків до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Також рашисти на тимчасово окупованих територіях України забороняють приходити в школу тим старшокласникам, в яких немає російських паспортів.

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