Слідство вважає, що фігуранти привласнили ще 7 млн гривень.

Сьогодні отримала продовження історія із родичкою депутата ВР Олексія Гончаренка (Європейська солідарність), яку, крім збагаченні на курортних землях, зараз ще підозрюють у привласнені коштів на вуличному освітленні.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, зараз повідомлено про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи за фактами привласнення бюджетних коштів, службового підроблення та фальсифікації документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, головна фігурантка - дружина одного з депутатів Одеської обласної ради, яка розробила відповідну схему збагачення за рахунок держави. Зокрема, кошти привласнювались під час капремонту вуличного освітлення та інших будівельних робіт у населених пунктах територіальних громад регіону.

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"До свого "бізнес-плану" підозрювана залучила голову однієї з селищних рад у колишньому Великомихайлівському районі та директора підконтрольного їй підприємства-підрядника", - розповіли в прокуратурі.

За даними прес-служби, спільники суттєво завищили вартість обладнання та обсяг виконаних робіт за договорами-підряду – вносили до актів недостовірну інформацію. Бюджетні кошти, які спільники отримали на рахунки підконтрольної фірми, переводились у готівку. Потім підозрювані витрачали їх на власний розсуд.

"У такий спосіб ділки заволоділи понад 7 млн гривень. Наразі проводиться комплекс експертиз для встановлення повної суми збитків. За попередніми даними, збитки, завдані фігурантами бюджету, перевищують 24 млн гривень", - наголошують у прокуратурі.

Наразі тривають слідчі дій з метою встановлення інших учасників групи. Також правоохоронці перевіряють факти можливої причетності до оборудки чоловіка організаторки схеми – депутата Одеської обласної ради.

За даними регіонального УСБУ, депутата та його дружину викривають не на першому злочині. Раніше їх було викрито на рейдерському захопленні землі.

"Наразі встановлено факти привласнення коштів, які виділені на ремонт та будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах", - стверджують у спецслужбі. За даними управління, депутат із дружиною координували укладання договорів між сільрадами і підрядною організацією.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності депутата облради та голів сільрад, що були задіяні в оборудці.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, вкрадені гроші було виділено, зокрема, на благоустрій селища Цебрикове Роздільнянського району в рамках регіональної програми з благоустрою населених пунктів Одеської області на 2020-2024 роки.

До складу злочинної групи входили керівні особи Цебриківської селищної ради та одеської будівельної фірми на чолі з її юристкою зі сталими зв’язками з посадовими особами облради.

За даними поліції, крім жінки, про підозру повідомили директору будівельної фірми та голові Цебриківської селищної ради.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, дружина депутата – це родичка нардепа Олексія Гончаренко, про яку на початку травня повідомляли ЗМІ.

"Наразі жінка перебуває під нічним домашнім арештом. Також під домашнім арештом – екс-голова селищної ради. Представник підрядника – під вартою", - розповіло джерело.

Справа "сестри Гончаренка" - що відомо

1 травня стало відомо, що троюрідна сестра нардепа Олесія Гончаренка заарештована, як фігурантка справи про захоплення землі у курортному селищі Затока на Одещині. Також йшлося, що у справі замішаний її чоловік Микола Дерев’янко - депутат Одеської обласної Ради.

За даними слідства, депутат розробив схему збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості та земельні ділянки та залучив до свого "бізнес-плану" дружину та інших осіб - із кола близьких та довірених осіб.

У правоохоронних органах запевняють, що протягом 2019-2023 років підозрювані заволоділи 78 земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 271 га та базою відпочинку "Укрпошти", яка розташована на березі моря в Затоці.

Сам Гончаренко наголошує, що у такий спосіб рахунки зводять з ним, а його троюрідну сестру, яка є матірю чотирьох неповнолітніх дітей, затримали незаконно.