Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив її піти з сесійної зали.

Народні депутати України позбавила народного депутата України Галину Третьякову (фракція "Слуга народу") права брати участь у 5 пленарних засіданнях Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутати, серед яких 142 з фракції "СН".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Третьякову покинути сесійну залу.

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Як повідомляв УНІАН, коментуючи смерть народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова, Третьякова в чаті фракції написала: "На одного ворога менше". Після цього всі фракції підписали лист до Регламентного комітету ВР, в якому просили на 5 днів відсторонити її від участі в пленарних засіданнях. Регламентний комітет ВР підтримав цю ініціативу. У групі "Партія "За майбутнє" наполягали на відкликанні Третьякової з посади голови комітету.

Довідка. Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Депутата в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть". У поліції розглядають кілька версій.

Автор: Надя Пришляк