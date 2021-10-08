Депутати масово почали залишати партійний чат на знак протесту.

Депутати партії "Слуга народу" висловили обурення Галині Третьяковій за її коментар про смерть народного обранця Антона Полякова.

Дізнавшись про смерть політика, Третьякова написала "Як на мене, то це мінус один ворог", що викликало обурення як у колег по партії, так і у решти депутатів.

"Галя, краще жуй, жуйку", - написав один з депутатів.

Інші однопартійці почали масово залишати чат "СН" на знак протесту.

Проте Третьякову це не зупинило. В ході засідання вона заявила, що таким чином депутати намагаються обмежити її свободу слова, а в партійному чаті попросила, щоб ніхто "не волав до її гуманітарної сутності":

І не волайте до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за Слугами народу

Як передає кореспондент УНІАН, Третьякову хочуть відкликати з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів та відсторонити її від участі у 5 пленарних засіданнях парламенту, повідомили голова фракції "СН" Давид Арахамія та співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко. Останній додав, що шокований поведінкою Третьякової, і вважає, що вона взагалі "не гідна бути народним депутатом".

Широку популярність Третьякова отримала після заяви, в якій назвала "стерилізацію жінок без вищої освіти при Лі Куан Ю" позитивною практикою і заявила, що при у безробітних, які заводять дитину заради перспективи отримання соціальної допомоги від держави, виходять діти "дуже низької якості".

Смерть Антона Полякова - що відомо:

Народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня в Києві. За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в несвідомому стані знайшли патрульні поліцейські в таксі, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху. Як стверджує водій таксі, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього Полякова почало нудити в машині, він бився в конвульсіях. На задньому сидінні автомобіля були виявлені сліди блювоти.

Бригада швидкої допомоги не змогла реанімувати політика. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому.

У свою чергу депутат Галина Янченко стверджує, що у політика були судоми. Крім того, на шиї депутата знайшли дивні сліди.

Антону Полякову було 33 роки. У нього залишилися дві доньки.

Автор: Віолетта Орлова