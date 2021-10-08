Співголова групи "Партія "За майбутнє" вважає, що вона "не гідна бути народним депутатом".

Народного депутата від "Слуги народу" Галину Третьякову хочуть відкликати з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та відсторонити її від участі у 5 пленарних засіданнях парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомили голова фракції "СН" Давид Арахамія і співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Ми сьогодні підписали від усіх фракцій лист на Регламентний комітет з тим, щоб вони розглянули і відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань", - зазначив Арахамія.

Своєю чергою, Батенко повідомив: "Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп у парламенті, крім "Слуги народу", і звернулися до голови Верховної Ради України та голови Регламентного комітету щодо відкликання Третьякової з посади голови профільного комітету".

Читайте такожКолега нардепа Полякова розповів, чи відмовляв померлий погроз та чи скаржився на здоров'яВін додав, що шокований поведінкою Третьякової, і вважає, що вона взагалі "не гідна бути народним депутатом".

Скандальне висловлювання Галини Третьякової

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, член депутатської групи "Партія" За майбутнє" Ігор Палиця на засіданні парламенту заявив, що в партійному чаті фракції "Слуга народу" Третьякова написала: "На одного ворога менше" - з приводу смерті депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Третьякова, замість вибачень, сказала, що її свободу слова хочуть обмежити.

Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня в автомобілі таксі. За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У 2020 році Третьякова назвала "стерилізацію жінок без вищої освіти при Лі Куан Ю" позитивною практикою. За її словами, у безробітних, які заводять дитину заради перспективи отримання соціальної допомоги, виходять діти "дуже низької якості".

Автор: Таня Поляковська