На сьогодні завершується проведення усіх необхідних експертиз у цій справі.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував брифінг Національної поліції щодо нових деталей у справі розслідування смерті народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" в четвер ввечері.

За його словами, на сьогодні завершується проведення усіх необхідних експертиз у цій справі.

"Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. Я думаю, найближчим часом буде брифінг Національної поліції, яка розкаже подробиці, які, власне, склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією",- сказав очільник МВС.

Смерть нардепа Полякова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Поляков помер у Києві в ніч на 8 жовтня. Депутата в несвідомому стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Медикам "швидкої" не вдалося реанімувати його. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

У Міністерстві внутрішніх справ стверджували, що в організмі Полякова виявили алкоголь, метадон та димедрол.

Слідство розглядає кілька версій смерті - хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною, самостійно чи невідомою особою.

18 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР "з питань розслідування смерті (вбивства) народного депутата України Полякова" (№6300). Голова ТСК - народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход.

Автор: Леся Лещенко