Також парламент може достроково припинити повноваження народного депутата Требушкіна, який обраний мером Покровського.

Сьогодні Верховна Рада України може звільнити Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів.

Читайте також"Це був сигнал": у "Слузі народу" розповіли, що означає продовження Радою особливого статусу ОРДЛО

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному на сьогодні є і питання про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, але вчора перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що ще триватимуть переговори щодо цього міністра.

Також ВР може достроково припинити повноваження народного депутата Руслана Требушкіна (позафракційний), який обраний на посаду Покровського міського голови Донецької області.

Верховна Рада планує включити до порядку денного законопроект щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я.

У парламенті мають намір розглянути законопроект у другому читанні щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

Крім того, передбачено розгляд законопроекту «Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні».

В порядку денному є законопроекти щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», а також щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Дивіться онлайн-трансляцію засідання на УНІАН

Нагадаємо, до Верховної Ради напередодні надійшли заяви про звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів та міністра у справах ветеранів.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк