Президент закликав політиків відкинути свої амбіції заради України.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наразі у політиці - не час для роз'єднання, а всі партії повинні тепер бути кольору національного прапора.

Про це він заявив у зверненні до українців.

"Зараз всім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави", - переконаний президент.

Він зазначив, що перед записом звернення зустрівся з усіма лідерами парламентських фракцій і груп.

"Всі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція, єдність, швидкі і важливі рішення для економічної стійкості і обороноздатності нашої держави. Сьогодні всі політики і партії одного кольору - синьо-жовтого", - заявив президент.

Нагадаємо, другий день поспіль на тлі тривожних новин про ймовірний наступ Росії президент Зеленський виступає зі зверненням до народу.

"Вчора РФ визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання Збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України", - зазначив президент.

Він обурився, що "на зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все-таки тут". За його словами, це дає чітку відповідь – хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.

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