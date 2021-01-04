Завтра суд почне розглядати справу екс-глави МЗС Кожари, обвинуваченого у вбивстві бізнесмена Старицького

У лютому минулого року колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку екс-глави МЗС Сергія Кожари в селі під Києвом. У грудні прокуратура передала справу про вбивство бізнесмена до суду.

Завтра суд почне розглядати справу колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого звинувачують у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Про це в Facebook повідомила дочка вбитого Катерина Старицька. "У справі вбивства мого батька Кожарі вручили обвинувальний акт. Справу передали до суду. Наступне засідання призначено на 5 січня, 15.00, Києво-Святошинський суд, суддя Козак І.А.", - написала вона. Старицька уточнила, що раніше суд відхилив клопотання судді Козак про самовідвід. Читайте такожВводила слідство в оману: суд розгляне справу проти дружини екс-глави МЗС Кожари Справа Кожари: деталі 21 лютого 2020 року колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари і його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області. Спочатку в поліції заявили, що чоловік наклав на себе руки, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої і гільзу. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою позначкою "самогубство".

22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано з самогубства в умисне вбивство - за ч. 1 ст. 115 КК.

25 березня Кожару затримала поліція, а 27 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн. Адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненавмисно застрелила Старицького, коли той намагався накласти на себе руки з пістолета, що належить її чоловікові.

10 квітня поліція повідомила про підозру в дачі свідомо неправдивих свідчень дружині Кожари. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.

13 липня суд продовжив Кожарі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 серпня з можливістю внесення застави в розмірі понад 14 млн грн.

23 грудня Київська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо Кожари. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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