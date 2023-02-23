23 лютого Трухін написав заяву про складання мандату.

Верховна Рада підтримала рішення про припинення повноважень народного депутата Олександра Трухіна. Рішення підтримали 288 нардепів.

"Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Справа Трухіна - що відомо

23 серпня 2021 року сталася ДТП за участю Трухіна на автодорозі з Полтави до Києва. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував ДТП. У протоколах поліції з місця аварії зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина. Сам депутат стверджував, що в день аварії не був п'яним.

Відео дня

Пізніше було оприлюднене відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП. Один із патрульних розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити".

Розслідування цього факту було розпочато 2 лютого генеральним прокурором. На початку вересня 2022 року нардепу повідомили про підозру.

22 лютого Вищий антикорупційний суд визнав нардепа винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 81 Конституції України народний депутат України достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

Сьогодні, 23 лютого, Трухін написав заяву про складання мандату.

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