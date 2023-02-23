Політик написав заяву ще вчора, 22 лютого.

Народний депутат Олександр Трухін вирішив скласти свій мандат. Він вже написав відповідну заяву.

"Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він також оприлюднив фото заяви Трухіна, яка датавона вчорашнім днем, 22 лютого.

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Справа Трухіна - що відомо

23 серпня 2021 року сталася аварія за участю Олександра Трухіна, який на той момент був нардепом від "Слуги народу". Тоді постраждали шестеро людей.

За інформацією ЗМІ, політик був нетверезий і саме він був винуватцем ДТП. Сам Трухін запевняв, що не був п'яний.

На початку лютого 2022 року видання "Українська правда" оприлюднило відео з камери патрульного поліцейського з місця аварії, на якому нардеп просить правоохоронця дозволити йому "тихенько піти в ліс", та обіцяє "віддячити".

2 лютого 2022 року Трухіна виключили зі "Слуги народу". Тоді голова партії Олена Шуляк стверджувала, що законодавчих підстав для позбавлення мандату немає.

22 лютого 2023 року Трухін визнав свою провину у справі щодо пропозиції хабаря поліцейському та пішов на угоду зі слідством. За її умовами, він має переказати 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Крім того, майже 50 тисяч гривень застави, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на ЗСУ.

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