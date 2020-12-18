МКС завершив попереднє розслідування подій, пов’язаних з подіями на Донбасі та в Криму.

У Міжнародному кримінальному суді (МКС) розглядають понад п'ять тисяч проваджень, пов'язаних із війною Росії в Україні. При цьому кількість злочинів перевищує 20 тисяч.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У рамках цих проваджень лише у цьому році за нелегальне відвідування Криму заарештовано п’ятдесят суден і сто літаків. Вслід за ними Міжнародний кримінальний суд завершив попереднє розслідування подій, пов’язаних з подіями на Донбасі та в Криму, і рекомендуватиме розпочати повноцінне розслідування.

"І ця складна і об'ємна робота нарешті дала свій результат. 11 грудня Офіс Прокурора МКС прийняв історичне рішення, прокурор пані Фату Бенсуда заявила про завершення вивчення попередніх подій в Україні, повязаних з міжнародним конфліктом в Україні на Донбасі та в Криму, і буде рекомендувати відкрити повноцінне розслідування щодо ситуації в Україні", - зазначила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова.

Агресія Росії проти України: суд у Гаазі

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вирішив, що є підстави для початку розслідування позову України щодо російської агресії на Сході та окупації Криму. Київ подав 2 позови - у 2014 та 2015 роках. Ідеться про вбивства, насильницькі зникнення, катування, переслідування українців за політичними та релігійними переконаннями та примусову депортацію населення Криму.

Прокурори в Гаазі, вивчивши матеріали, вбачають ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що підпадають під юрисдикцію суду. Міністр закордонних справ України у Twitter назвав це рішення історичним.

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Автор: УНІАН