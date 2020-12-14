Наступним етапом стане безпосередньо розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення справи по ситуації в Україні.

Як розповіла заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі каналу "Україна 24", наступним етапом стане безпосередньо розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

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"11 грудня цього року прокурор Міжнародного кримінального суду заявив про те, що завершилося попереднє вивчення, і наступний етап — розслідування. Це дуже важливий етап, оскільки протягом майже 7 років з початку незаконно окупації Криму правозахисні організації, українські правоохоронці відправляли дані в Міжнародний кримінальний суд як по територіях Донецької та Луганської областей, так і по Криму. І всі факти грубих порушень прав людини документувалися і передавалися. На етапі розслідування робота українських органів, влади та співробітництво з МКС дуже важливо", — сказала вона.

Рішення в Гаазі щодо розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що прокурори у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі оголосили історичне рішення про наявність усіх підстав для розгляду воєнних злочинів Російської Федерації у Криму та на Донбасі.

Міністр зазначив, що "міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне". "Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом", - наголосив голова МЗС.

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Автор: Андрій Василюк