В адміністрації президента США Джо Байдена завершили перевірку можливих правопорушень з боку Росії та розглядають оголошення заходів у відповідь.
Про це Bloomberg повідомили джерела в Білому домі, пише DW.
Читайте такожПредставник НАТО закликав Росію вивести війська з території УкраїниСеред ворожих дій, на які Вашингтон готується "скоро" дати відповідь, співрозмовники агентства перерахували втручання у вибори президента США і хакерську атаку Sunburst. Останню називають найнебезпечнішою кібератакою в історії Америки.
Серед можливих кроків у відповідь - санкції, а також висилка російських розвідників, що працюють в США під дипломатичним прикриттям.
Одне з джерел агентства розповіло, що відповідні заходи включатимуть комбінацію різних елементів, зокрема, санкції проти людей з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.
Що цьому передувало
- Аналіз дій Росії готувався за вказівкою президента США Джо Байдена, яку він дав у своїй перший робочий день у Білому домі.
- Розслідування йшло за чотирма напрямками: хакерська атака, ворожі дії щодо американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори та отруєння опозиціонера Олексія Навального.
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