Серед відповідних заходів можливі висилка дипломатів і санкції проти оточення Путіна.

В адміністрації президента США Джо Байдена завершили перевірку можливих правопорушень з боку Росії та розглядають оголошення заходів у відповідь.

Про це Bloomberg повідомили джерела в Білому домі, пише DW.

Читайте такожПредставник НАТО закликав Росію вивести війська з території УкраїниСеред ворожих дій, на які Вашингтон готується "скоро" дати відповідь, співрозмовники агентства перерахували втручання у вибори президента США і хакерську атаку Sunburst. Останню називають найнебезпечнішою кібератакою в історії Америки.

Серед можливих кроків у відповідь - санкції, а також висилка російських розвідників, що працюють в США під дипломатичним прикриттям.

Одне з джерел агентства розповіло, що відповідні заходи включатимуть комбінацію різних елементів, зокрема, санкції проти людей з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Що цьому передувало

Аналіз дій Росії готувався за вказівкою президента США Джо Байдена, яку він дав у своїй перший робочий день у Білому домі.

Розслідування йшло за чотирма напрямками: хакерська атака, ворожі дії щодо американських солдатів в Афганістані, втручання у вибори та отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова