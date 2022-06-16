США продовжують підтримувати владу та народ України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії США надали гуманітарної допомоги Україні майже на 914 мільйонів доларів.

Про це посол США Бріджит Брінк повідомила у Twitter.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги майже на 914 мільйонів доларів для задоволення потреб людей в Україні та тих, хто виїхав до сусідніх країн. Ми продовжуємо підтримувати владу та народ України",- написала вона.

Раніше повідомлялося, що махінації, втома від війни та митниця пригальмували поставки закордонної гумдопомоги. Фонди очікують на другу хвилю благодійності — прихід великих міжнродних організацій.

Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 205 млн євро гуманітарної допомоги для України. Загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, яку ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили 700 млн євро. 13 млн євро з цієї суми спрямовані на проекти в сусідній Молдові.

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