Раніше цей комітет очолював нинішній глава МВС Монастирський.

Фракція "Слуга народу" буде пропонувати народного депутата Сергія Іонушаса на посаду голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" повідомив її голова Давид Арахамія.

Він розповів, що це питання Верховна Рада може розглянути вже завтра або післязавтра.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

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Автор: Надя Пришляк