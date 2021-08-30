Очолити Комітет може один із нинішніх заступників голови.

Призначення нового голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності замість Дениса Монастирського може відбутися вже на початку вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Говорячи про необхідність призначення нового очільника комітету, вона зауважила: "Я думаю, ми не будемо з цим затягувати. І можливо, в перший пленарний тиждень роботи у вересні вже буде призначений цей очільник. І нормальна буде робота між міністерством і комітетом".

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На запитання, хто може очолити комітет, Кравчук зазначила, що це "хороший фахівець, він зараз працює заступником". Також депутат додала, що це представник фракції "СН".

Як зазначається на сторінці комітету на сайті ВР, заступниками його голови, які представляють "СН", є Сергій Іонушас, Максим Павлюк та Галина Михайлюк.

Призначення Монастирського

Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

Автор: Таня Поляковська