Вона буде передана двом комбатам Нацгвардії.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, кому передасть нагородну зброю, яка була вилучена в народного депутата Іллі Киви (фракція "ОПЗЖ").

Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду в парламенті Монастирський зазначив, що сьогодні він підписав наказ про нагородження двох бійців Національної гвардії.

За його словами, йдеться про Сергія Сидорина – командира другого батальйону оперативного призначення, який з 2014 року захищає Україну.

Він зазначив, що також нагородив Назара Ясінського – командира першого батальйону оперативного призначення, який з 2014 року бере участь у війні на сході, брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.

Монастирський зазначив, що "саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними від імені української держави такою високою відзнакою".

Справа проти Іллі Киви

Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.

Водночас, в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році.

15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відео-звернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.

Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації" "дружнього народу".

Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.

Автор: Надя Пришляк