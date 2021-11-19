Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, кому передасть нагородну зброю, яка була вилучена в народного депутата Іллі Киви (фракція "ОПЗЖ").
Як передає кореспондент УНІАН, під час Години запитань до уряду в парламенті Монастирський зазначив, що сьогодні він підписав наказ про нагородження двох бійців Національної гвардії.
За його словами, йдеться про Сергія Сидорина – командира другого батальйону оперативного призначення, який з 2014 року захищає Україну.
Він зазначив, що також нагородив Назара Ясінського – командира першого батальйону оперативного призначення, який з 2014 року бере участь у війні на сході, брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.
Монастирський зазначив, що "саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними від імені української держави такою високою відзнакою".
Справа проти Іллі Киви
Вранці 16 листопада правоохоронці провели обшуки в будинку Киви. Депутат заявив, що його переслідують за політичну позицію.
Водночас, в Офісі генерального прокурора поінформували, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.
В цей же день міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яка була видана йому в 2015 році.
15 жовтня Кива в соцмережі оприлюднив відео-звернення російською мовою і сказав, що є "лідером антифашистського руху в Україні". Кива тримав у руках автомат. Він записав звернення в річницю вбивства лідера ОУН Степана Бандери, вбитого 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. В кінці звернення Кива стріляє з автомата в повітря, а за його спиною в небо були запущені феєрверки.
Раніше в жовтні Кива записав відео, в якому на тлі державних прапорів України вітає президента РФ Володимира Путіна з днем народження і називає його "лідером нації" "дружнього народу".
Як стверджували в партії "УДАР Віталія Кличка", через це відео за їх заявою проти Киви відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про держзраду.
Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що проти Киви заведено кілька справ.