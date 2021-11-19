Раніше одіозного члена ОПЗЖ позбавили зброї через "негідну поведінку".

Народну зброю нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, яку днями забрали в нього через "негідну поведінку", віддали двом бойовим комбатам, учасникам бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook очільник МВС Денис Монастирський.

Зброю отримали підполковники Назарій Ясінський та Сергій Сідорін, бійці Нацгвардії, які мають бойовий досвід з 2014 року.

Назарій Ясінський

У грудні 2018-го року під час виконання завдань в районі проведення ООС, розвідувальним підрозділом під командуванням підполковника Ясінського було виявлено диверсійну групу 6 осіб, яка посувалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник віддав наказ відкрити вогонь, відчувши на собі міць вогню українських вояків, ворог відступив.

Сергій Сідорін

Підполковник Сідорін в листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців в районі селища Новолуганське на Донеччині, а під час операції в районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію зіткнення на користь українських військових.

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За словами Монастирського, свій героїзм вони підтверджували неодноразово бойовики завданнями на передовій, пораненнями та відмінною бойовою підготовкою своїх підрозділів.

"Обоє комбатів гідні бути відзначені нагородною вогнепальною зброєю, що я сьогодні й роблю з великою честю. Ще раз зазначу, що це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива за вчинки, що дискредитують нагородженого. І сьогодні цю зброю я передаю в руки найбільш гідних, в руки тих, для кого честь українського офіцера і честь Української держави, яку вони захищають, честь її історії, символів та героїв - понад усе!", - написав Монастирський, опублікувавши фото з героями.

У Киви забрали зброю: що сталося

16 листопада Монастирський підписав наказ, яким позбавив права народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано у 2015-му році. "Підстава: його негідна поведінка й дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави. Перед законом усі рівні. Народні депутати - не виняток. Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть у суспільстві", - наголосив Монастирський.

Автор: Віолетта Орлова