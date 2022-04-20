На сьогодні в парламенті не більше трьох "втікачів".

На сьогодні в парламенті не більше трьох втікачів-депутатів, які на незаконних підставах перебувають за кордоном.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що на сьогодні "за межами України 2-3 депутати, які покинули країну, нас не попередили". "Можемо вважати їх такими "біглими" депутатами", - додав Корнієнко.

Він зазначив, що депутати на законних підставах їздять за кордон, зокрема, завтра, 21 квітня, делегація Верховної Ради буде на засіданні парламенту Естонії, де голосуватиметься рішення про визнання дій Росії геноцидом в Україні.

Корнієнко також розповів, що на наступному тижні буде ПАРЄ, і наша "потужна делегація буде туди їхати і відстоювати важливі акти, які зараз напрацьовані в рамках Ради Європи щодо визнання геноциду і щодо санкцій до Росії".

Раніше Верховна Рада визнала дії Росії та її армії в Україні геноцидом українського народу.

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