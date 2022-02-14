У Раді вже менше народних депутатів, хворих на COVID.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про зменшення кількості хворих на COVID-19 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

"Вже, слава Богу, набагато менше народних депутатів, хворих на COVID. Тому я буду дуже сподіватися, що ситуація вирівнюється, і ми зможемо забезпечити безпосередню присутність народних обранців в залі парламенту", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, востаннє депутати збиралися на пленарне засідання 1 лютого, оскільки через велику кількість хворих на COVID-19 серед колег та працівників Апарату вирішили два тижні працювати у комітетах.

Зокрема, 31 січня Стефанчук повідомив, що на COVID-19 захворіли 28 народних депутатів та 78 працівників Апарату парламенту.

Сьогодні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що парламент працює і працюватиме у штатному режимі.

Вас також можуть зацікавити новини: