Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголошує, що парламент працює і працюватиме у штатному режимі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.
Говорячи про безпекову ситуацію у країні, спікер зазначив:
"Головне, прошу громадян України, народних депутатів, всіх - зберігати спокій і не піддаватися паніці. Верховна Рада України працює і буде працювати у штатному режимі".
Крім того, Стефанчук закликав зберігати єдність та скоординовано ухвалювати необхідні для країни рішення.
"Я звертаюся з проханням до народних депутатів: в цей непростий період відкласти якісь політичні бачення і слогани та разом згуртуватися як парламент України для того, щоб ми могли, за необхідності, ухвалювати всі рішення, потрібні для безпеки нашої країни", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Руслан Стефанчук казав, що в українському парламенті напрацьовано всі можливі варіанти роботи, зокрема, у випадку можливої агресії з боку Росії.
Окрім того, він розповів про підготовлені секретні пакети для народних депутатів на випадок запровадження в Україні особливого періоду.