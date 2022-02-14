Спікер закликає всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголошує, що парламент працює і працюватиме у штатному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Говорячи про безпекову ситуацію у країні, спікер зазначив:

"Головне, прошу громадян України, народних депутатів, всіх - зберігати спокій і не піддаватися паніці. Верховна Рада України працює і буде працювати у штатному режимі".

Крім того, Стефанчук закликав зберігати єдність та скоординовано ухвалювати необхідні для країни рішення.

"Я звертаюся з проханням до народних депутатів: в цей непростий період відкласти якісь політичні бачення і слогани та разом згуртуватися як парламент України для того, щоб ми могли, за необхідності, ухвалювати всі рішення, потрібні для безпеки нашої країни", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Руслан Стефанчук казав, що в українському парламенті напрацьовано всі можливі варіанти роботи, зокрема, у випадку можливої агресії з боку Росії.

Окрім того, він розповів про підготовлені секретні пакети для народних депутатів на випадок запровадження в Україні особливого періоду.

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