Також депутати пропонували під час Години запитань до уряду заслухати міністра оборони Андрія Тарана.

У п’ятницю, 5 лютого, під час Години запитань до уряду у Верховній Раді виступить міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Дмитро Разумков повідомив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій, груп та парламентських комітетів.

"Надійшли дві пропозиції щодо Години запитань до уряду: заслухати міністра охорони здоров'я і міністра оборони... Давайте так: виступ - міністра охорони здоров'я, а запитання щодо енергетики - в рамках запитань до прем'єр-міністра України", - сказав він.

Спікер підсумував, що в рамках Години уряду відбудеться виступ Степанова.

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Автор: Тетяна Поляковська