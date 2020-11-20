Кандидат в мери Києва від «Батьківщина» Олексій Кучеренко, який посів 4 місце на виборчих перегонах, збереже мандат у парламенті. Загалом до Київради обрано 12 депутатів від політичної сили.

Про це політик заявив під час брифінгу в штабі партії, повідомляє прес-служба.

«Я ціную підтримку і відповідаю перед киянами за всі свої обіцянки. Гарантую, що буду робити все на будь-якій посаді для реалізації програми потужної команди «Батьківщини», якій кияни віддали майже 52 тис. голосів», - зазначив він.

Одним із головних висновків після зустрічей з киянами Олексій Кучеренко вважає те, що столичні депутати-мажоритарники погано захищають інтереси громади. Тому пообіцяв взяти на себе цю функцію у Верховній Раді.

«Відверто кажучи, я особисто незадоволений роботою свого депутата ВР. І думаю, що теж саме можуть сказати більшість киян. Тому я збираюсь концентруватися на виконанні своїх обіцянок на посаді депутата ВР. Оскільки залишаються невирішеними проблеми з ЖКГ, енергетичного, житлового сектору та інших секторів життєдіяльності Києва», - додав політик.

Олексій Кучеренко зазначив основні напрямки роботи фракції «Батьківщини» в Київраді.

«В першу чергу, це проблеми з інфраструктурою. Зима ще не почалася, проте з’явилося безліч скарг щодо відсутності теплопостачання. Вже маємо десятки проривів труб теплотрас і водопровідних труб. Ця проблема нікуди не дівається і ми будемо її вирішувати. Теж саме з проблемою модернізації застарілого житлового фонду. Крім цього, ви бачите реальний екологічний стан у Києві, і що діється з повітрям у столиці. Проблеми екології, сміття, відходів - ці питання залишаються для нас пріоритетними у роботі. Також це проблеми тарифів. Я на посаді депутата ВР разом з командою «Батьківщини» в міській раді будемо максимально захищати інтереси киян й контролювати основні сфери життя Києва», - сказав депутат.

В свою чергу, голова столичної «Батьківщини» Віталій Нестор зазначив, що до Київради обрано 12 депутатів.

«Я щиро дякую всім 120 кандидатам, які разом з нами боролися на місцевих виборах. Переконаний, що наступні 5 років на киян чекає відкриття нових станцій метро, капітальні ремонти мостів, капремонти та модернізація житлових будинків, асфальтування дворів та інш. Нагадую, що в Києві працюють 10 районних осередків, куди можна записатися на прийом та отримати допомогу. Крім цього, працює штаб столичної «Батьківщини» в серці міста, по вул. А.Городецького, 4», - зазначив Віталій Нестор.

Присутній на брифінгу депутат Київради від «Батьківщини» Денис Москаль пообіцяв зосередити увагу Київради саме на проблемі екології.

«Мова йде не просто про парки, ми будемо працювати над тим, аби кияни пили чисту воду. Система з очистки води хлором має бути замінена на нові технології. Ми за чисте повітря. Нарешті має бути завершений проект з реконструкції Бортницької станції аерації. Ми будемо слідкувати, аби гроші платників податків витрачалися ефективно. Першочергово на програми, від яких залежить здоров’я киян. Ми обіцяємо, що жити в столиці стане комфортніше», - запевнив Денис Москаль.

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Автор: УНІАН