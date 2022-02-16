Генеральний секретар Альянсу наголосив, що дії Росії створили кризу у галузі безпеки на Європейському континенті.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Росія й надалі тримає величезні військові сили на кордоні України, готові до вторгнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі в рамках дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Альянсу заявив, що міністри оборони розглянули продовження нарощування Росією сил біля України.

Зокрема, за його словами, відбулася ґрунтована дискусія щодо найбільш серйозної безпекової кризи у Європі за десятиліття.

"Союзники привітали усі дипломатичні зусилля, і є сигнали з Москви, що дипломатія може тривати. Але, на цей момент, ми не бачили жодних ознак деескалації на місці. Немає відведення військ або техніки. Це, звичайно, може змінитися. Однак, сьогодні ми бачимо, що Росія зберігає величезні сили, готові до нападу", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що ці сили мають високотехнологічні можливості від окупованого Криму до Білорусі.

"Це найбільше зосередження сил у Європі з часу Холодної війни. З самого початку союзники НАТО чітко заявили, що подальша російська агресія проти України матиме високу ціну", - сказав Столтенберг і додав, що Альянс викриває дії, плани та дезінформацію Росії.

Водночас, за його словами, НАТО готове до діалогу.

"Ще не занадто пізно для Росії відступити від межі конфлікту і обрати шляху до миру. НАТО направило Росії конкретні письмові пропозиції щодо прозорості, зменшення ризиків і контролю над озброєннями. Ми ще не отримали відповідь. Я повторюю моє запрошення для Росії знову зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія", - сказав Столтенберг.

Також він нагадав, що Альянс не піде на компроміс щодо ключових принципів - щодо права кожної країни обирати свій власний шлях і щодо здатності НАТО захищати усіх союзників.

Наразі невідомо, що станеться в Україні, каже генсек Альянсу.

"Але ситуація вже демонструє, що ми стикаємося із кризою Європейської безпеки. Москва чітко заявила, що готова оспорювати фундаментальні принципи, які підкріпляли нашу безпеку впродовж десятиліть, і зробити це шляхом застосування сили. Я шкодую сказати, що це нова реальність у Європі", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявляв, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та мали вирушити до місць дислокації 15 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що більше віритиме побаченим фактам про відведення російських військ, а не заявам.

В НАТО також не помітили ознак зменшення напруження ситуації на кордоні України, куди Російська Федерація продовжує стягувати свої війська.

Як заявив сьогодні президент Володимир Зеленський, наразі Україна також не бачить анонсованого Росією відведення військ від кордонів.

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