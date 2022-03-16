За словами президента, прокурор МКС вже почав працювати над матеріалами.

Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан вже перебуває в Україні, тому російські окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини, скоєні проти українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Розмовляв сьогодні з прокурором міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців", - наголосив Зеленський.

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

За даними генерального прокурора України Ірини Венедіктової, фашисти щодня вбивають щонайменше 5 наших дітей, станом на 16 березня загинули вже 103 дитини.

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