Відповідне оголошення висить на дверях кабінету судді в Печерському райсуді Києва.

Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який обирав 19 січня запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, раптово пішов у відпустку з 20-го числа.

Оголошення на дверях його кабінету на своїй сторінці у Facebook показав адвокат Ростислав Кравець.

"Наше засідання у судді Соколова сьогодні, на жаль, не відбудеться", - написав адвокат.

Нагадаємо, Олексій Соколов був призначений на посаду тодішнім президентом Порошенком у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд зобов'язав його здати паспорти для виїзду за кордон.

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Справа Порошенка: що відомо

З 17 на 19 січня слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов переніс оголошення рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Порошенку. Сторона звинувачення просила суд взяти екс-президента під арешт з можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч.1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно і активи Порошенка.

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