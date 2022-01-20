Суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який обирав 19 січня запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, раптово пішов у відпустку з 20-го числа.
Оголошення на дверях його кабінету на своїй сторінці у Facebook показав адвокат Ростислав Кравець.
"Наше засідання у судді Соколова сьогодні, на жаль, не відбудеться", - написав адвокат.
Нагадаємо, Олексій Соколов був призначений на посаду тодішнім президентом Порошенком у 2017 році.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту, народному депутату Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд зобов'язав його здати паспорти для виїзду за кордон.
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Справа Порошенка: що відомо
З 17 на 19 січня слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов переніс оголошення рішення про запобіжний захід екс-президенту, народному депутату Порошенку. Сторона звинувачення просила суд взяти екс-президента під арешт з можливістю внесення близько 1 млрд грн застави.
ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.
Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".
Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч.1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.
У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно і активи Порошенка.