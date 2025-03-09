Зеленському необхідно відновити відносини з Білим домом, зберігши водночас підтримку в Україні та уникнувши угоди, яка ставить під загрозу безпеку і суверенітет України.

Через тиждень після грандіозної сварки з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі український лідер Володимир Зеленський щосили намагається відновити зв'язки з Вашингтоном, оскільки Білий дім посилює тиск для якнайшвидшого припинення війни з Росією.

Як пише The Washington Post, Зеленський зараз переживає один із найбільш політично небезпечних моментів свого президентства. А тим часом його оточення користується цією можливістю, щоб почати переговори з внутрішньополітичними суперниками президента - крок, який може підірвати його лідерство.

При цьому сварка в Овальному кабінеті викликала широкі суперечки в Україні. Для багатьох готовність Зеленського протистояти Трампу продемонструвала його рішучість і мужність. Згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю, довіра українців до Зеленського зросла з 57 до 67 відсотків за три тижні з моменту початку ескалації напруженості між Києвом і Вашингтоном.

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Але інші вважають, що провальна зустріч спровокувала відповідні заходи з боку Трампа, а сама поїздка на тлі зростаючої напруженості між двома лідерами була серйозною помилкою, зазначає WP:

"Великим випробуванням для Зеленського стане те, чи зможе він відновити відносини з Білим домом, зберігши при цьому підтримку в Україні, намагаючись умиротворити Трампа, не будучи втягнутим в угоду, яка ставить під загрозу безпеку і суверенітет України".

Як зазначає WP, серед українських солдатів зростають побоювання, що явна відсутність у Трампа інтересу до допомоги Україні може призвести до угоди, яка тільки зміцнить російську армію і допоможе підготувати Москву до нової війни.

Владислав, військовий офіцер 241-ї бригади, сказав, що сварка в Овальному кабінеті стала для Вашингтона "прекрасним приводом для реалізації своєї стратегії, в якій Трампу потрібен швидкий мир".

До минулого тижня він очікував, що війна може підійти до кінця, в якому Москва і Київ будуть змушені піти на поступки, і що, незважаючи на територіальні та людські втрати, Україна зможе відновитися без загрози майбутніх атак. Він думав, що його навіть демобілізують після багатьох років на фронті - однак тепер ці надії зникли.

Артем, командир машини в американській високомобільній артилерійській ракетній системі, сказав, що він повністю підтримує Зеленського, але що солдати в його підрозділі "негативно відреагують на припинення вогню" після втрати стількох друзів у цій війні.

"Змусити нас здатися було б глибокою раною для кожного українця... Путіну не можна довіряти, і я не розумію політичну стратегію Трампа. Україна повинна продовжувати боротися. Ми не можемо поступитися. ... Якщо ми поступимося хоч трохи, вони заберуть усе. Ми повинні завоювати мир на наших власних умовах", - сказав він.

Україна і США проведуть переговори

Переговори відбудуться 11 березня в Саудівській Аравії. Зазначалося, що у складі американської делегації будуть державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф і радник із національної безпеки США Майкл Волтц. За словами Віткоффа, під час зустрічі сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню.

Президент Зеленський заявляв, що на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії з української сторони "буде чітке налаштування на конструктив".

"Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані - враховані так, як потрібно", - заявив він.

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