На другому місці – «Європейська солідарність», на третьому – ОПЗЖ, на четвертому – «Батьківщина».

«Слуга народу» залишається лідером електоральних симпатій українців в рейтингу політичних партій з 26,5% підтримки тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

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Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

«Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме)», - йдеться в результатах.

За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 13% і 20% опитаних, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — відповідно 13% і 18%, ВО «Батьківщина» — відповідно 7% і 9%, партію «Сила і честь» — відповідно 4% і 5%, партію «Голос» — відповідно 3% і 3%, ВО «Свобода» — відповідно 2,5% і 3%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, «Партію Шарія» — відповідно 1% і 2%, партію «Громадянська позиція» — відповідно 1% і 1%, партію «Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%, партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

***Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Костянтин Гончаров