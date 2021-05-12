Міністр оборони заявляє, що в Україні віддаватимуть перевагу заходам, спрямованим на запобігання ескалації воєнного конфлікту з супротивником.

Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що Україна не рухатиметься шляхом тотальної мілітаризації країни з метою оборони.

Читайте такожУ Міноборони очікують на загострення ситуації на кордоні з РФ у будь-який моментЯк передає кореспондент УНІАН, про це Таран сказав під час виступу в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві, представляючи основні положення Стратегії воєнної безпеки.

За його словами, Стратегія воєнної безпеки як документ стратегічного планування видана на заміну воєнної доктрини України. У ній запропонований комплексний, всеохоплюючий підхід до оборони країни.

"Всеохоплююча оборона - це взаємопов'язаний комплекс заходів, основний зміст яких передбачає просторовість (це превентивні дії та стійкий опір агресору у всіх доменах ведення бойових дій: на суші, на морі, у повітряному просторі України, кіберпросторі, нав'язування волі в інформаційному просторі), інклюзивність (це використання для відсічі агресії усього потенціалу держави і суспільства, мається на увазі воєнного, політичного, економічного, міжнародно-правового, духовного, культурного тощо), багатогранність (це застосування всіх форм і засобів збройної боротьби з агресором, зокрема асиметричних та інших дій для оборони України з дотриманням всіх принципів і норм міжнародного права)", - зазначив Таран.

Міністр оборони наголосив, що "запропонований у стратегії підхід до оборони не має на меті досягнення воєнного паритету з противником шляхом тотальної мілітаризації держави, тому що це веде до виснаження економіки".

"Навпаки, пріоритет надається використанню не воєнних, превентивних, асиметричних, непрямих дій для запобігання ескалації воєнного конфлікту", - пояснив Таран і додав, що до виконання оборонних завдань передбачається ширше залучення цивільних інституцій держави та потужного руху опору.

"За цих умов всеохоплююча оборона дозволить нам забезпечити постійну готовність державних структур, сил оборони, потенціалу всього народу до врегулювання криз, а також їхню узгоджену спільну діяльність при відбитті нападу і виживання нації", - резюмував Таран.

Стратегія воєнної безпеки України

25 березня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України». Документ передбачає запровадження комплексного всеосяжного підходу до оборони країни в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов'язаної з використанням гібридних методів.

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Автор: Віталій Саєнко