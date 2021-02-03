Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Міністерство культури й інформаційної політики направить до YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти каналів «NewsOne», «ZIK», «112 Україна» з проханням закрити їхні сторінки на платформі.

Про це у Telegram повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

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"Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", – пояснив міністр.

"Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент. #СильнаУкраїнаПротиПропаганди #FightPropaganda", – написав Ткаченко.

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: УНІАН