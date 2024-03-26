Радник глави ОПУ зазначив, що в Росії продовжують тиражувати брехню про трагедію в Підмосков'ї.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на звинувачення директор ФСБ РФ Олександра Бортнікова на адресу Києва. Він назвав висловлювання про нібито організацію Києвом масового вбивства в "Крокус сіті хол" брехнею.

"Ще раз. Це вже стало хронічним. Є незаперечні факти, загальне (у різних країнах) розуміння причин і наслідків, повна невіра навіть нейтральних країн в "український слід у теракті в Крокус Сіті Холі". І тим не менше, після брехні Путіна (нічим іншим не можна пояснити наявність у цього суб'єкта нав'язливої ідеї, що зумовлює його неадекватні висловлювання), брехню офіційно поширює суб'єкт Патрушев, а слідом за ним і "глава ФСБ" Бортніков...", - написав Подоляк у соцмережі Х (Twitter).

При цьому він задається питанням: "Навіщо такий демонстративний прояв колективної неадекватності?"

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Нагадаємо, що директор ФСБ Олександр Бортніков, коментуючи теракт у Крокус сіті холі, заявив, що "спецслужби України сприяли теракту, готували його радикальні ісламісти".

Теракт "Крокус Сіті Хол" - головні новини

Напад стався ввечері 22 березня - кілька людей відкрили вогонь і виникла пожежа. За даними РФ, загинули 139 осіб. Путін добу мовчав, а потім видав версію про те, що до трагедії причетна Україна.

Російські силовики затримали 11 осіб, серед речей деяких виявили паспорти громадян Таджикистану. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін день роздумував над тим, щоб звинуватити в події Київ. Політик акцентував, що Україна не має жодного стосунку до теракту. Також він нагадав, що в Росії теракти з масовою загибеллю людей уже траплялися за каденції Путіна.

Зі свого боку провідні розвідки вважають, що трагедію, найімовірніше, організувала одна з організацій ІДІЛ. Також про це згадувала віцепрезидент США Камала Гарріс.

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