Харківська міська комісія з техногенної та екологічної безпеки (КТЕБ) звернулася до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням припинити діяльність коксового заводу «Новомет», раніше відомого як «Коксохім».

Про це заявив в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

«Ми у своєму рішенні звертаємося до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням зупинити діяльність «Коксохіму». Сьогодні іншого виходу у нас з вами не існує. Я розумію, що це робочі місця, але така безвідповідальність, яка у нас сьогодні є з боку керівників «Коксохіму», - неприпустима», - наголосив Терехов.

За його словами, керівництво заводу раніше відмовилося встановити фільтраційні установки, а також проігнорувало запрошення на міську КТЕБ.Читайте такожХарківська влада вимагає зупинити роботу "Коксохіму", який труїть городян (відео)

Нагадаємо, домогтися зупинки діяльності заводу намагався й екс-мер Харкова Геннадій Кернес.

«Я сьогодні говорив з директором підприємства і говорив, або вони будуть платити зарплату і працювати, як для всіх буде зручно, поставлять нові фільтри й так далі. Ніхто не дасть образити городян, які проживають приблизно на тій території. Ми будемо сприяти кожному кроці, щоб ми це питання розрулити. Я взагалі вважаю, що «Коксохім» треба подіти кудись з міста», - сказав Кернес на сесії міськради, пройшла 19 серпня 2019 року.

6 січня 2021 року набуло чинності рішення Харківського окружного адміністративного суду про заборону на виробництво коксу і кам'яновугільної смоли на території «Коксохіму». Передбачається, що ця заборона буде діяти до тих пір, поки підприємство не отримає дозвіл на викиди в атмосферу.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що, незважаючи на рішення суду, завод продовжив роботу.

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Автор: УНІАН