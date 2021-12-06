За ймовірним сценарієм, Росія може виштовхнути мігрантів на кордон між Литвою та Польщею, щоб розпалити сутички.

Росія може за допомогою мігрантів з Білорусі захопити Сувалкський коридор, щоб відрізати країни Балтії від НАТО.

Про це повідомляє британське видання The Times.

Сувалкський коридор - майже 100-кілометровий кордон Польщі та Литви. Ця єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО та відділяє Калінінградську область РФ від Білорусі. У разі захоплення цього коридору РФ фактично закриє союзникам НАТО шлях сушею до країн Балтії.

Читайте такожГлава Мюнхенської конференції з безпеки назвав малоймовірним вторгнення РФ в Україну"Росія може виштовхнути мігрантів в коридор і розпалити сутички. Після цього російські війська можуть увірватися в коридор і розгорнути військові патрулі під приводом гуманітарної кризи. Такий крок дозволив би Росії об'єднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю", — припускають у виданні.

Джерела в Україні повідомили The Times, що цю операцію Кремль може здійснити лише за дві години. Такі дії Москви зможуть відвернути увагу НАТО від підготовки російського вторгнення в Україну.

Ситуація на кордоні й можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

4 грудня західні розвідники поділилися варіантами дій Росії, якщо Кремль все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Автор: Марта Гичко