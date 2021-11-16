Йдеться про Сергія Кострійчука, Сергія Козира та Віталія Войцехівського.

Сьогодні троє новообраних народних депутатів склали присягу у Верховній Раді - Сергій Кострійчук, Сергій Козир, Віталій Войцехівський.

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК визнала обраними народним депутатом Сергія Кострійчука, який зайшов до парламенту замість Ірини Верещук, яку призначили віце-прем'єром — міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах на Херсонщині та Черкащині та визнала обраним народним депутатом в окрузі №197 Віталія Войцехівського від "Слуги народу", а в окрузі №184 - Сергія Козира також від "Слуги народу".

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Як повідомляв УНІАН, 9 листопада ЦВК визнала обраним народним депутатом Сергія Кострійчука, який зайде до Ради замість Ірини Верещук, яку призначили віце-прем'єром – міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, цього ж дня ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів в округах на Херсонщині та Черкащині та визнала обраним народним депутатом в окрузі №197 Віталія Войцехівського від "Слуги народу", а в окрузі №184 – Сергія Козира також від "Слуги народу".

Автор: Надя Пришляк