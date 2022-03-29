Відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький утік з України після початку повномасштабного вторгнення російських військ.
Про це йдеться у розслідуванні проекту "Схеми".
Тупицький перетнув кордон неофіційно, оскільки в країні вже тоді запровадили заборону на виїзд чоловіків призовного віку.
У базі прикордонників відсутня позначка про виїзд Тупицького з України.
22 лютого Тупицький прилетів з Туреччини в Україну – і відтоді, згідно з офіційними даними, кордон не перетинав.
За інформацією "Схем", Тупицький разом з родиною після початку наступу РФ переїхав на захід України у місто Стрий.
Вже у розпал війни, 17 березня, дружина судді разом із двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на BMW.
Услід за жінкою з України виїхав і сам Тупицький. У розпорядженні журналістів є фото судді у Відні. Його зняли, коли той виходив з готелю Stefanie в центрі австрійської столиці.
"Схеми" зв’язалися з Тупицьким по телефону, але він кинув слухавку.