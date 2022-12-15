Політик висміяв таку новину й порадив пропагандистам копати ями для себе.

У росЗМІ 14 грудня з'явилася інформація, що Олександр Турчинов загинув. Український політик, який у 2014 році обіймав посаду голови Ради та був в.о. президента України після втечі Януковича, у своєму Facebook відреагував на такі абсурдні повідомлення:

"У російських ЗМІ почали розганяти фейк про мою загибель. Хочу засмутити ор*ів-мрійників – не дочекаєтесь! Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться найближчим часом!".

Так, Турчинов супроводив свій пост скріншотом тексту "новини" про страшну аварію, унаслідок якої він, як пишуть пропагандисти, загинув. Вони стверджували, що ДТП нібито сталася у Києві, внаслідок чого водій Турчинова загинув на місці, а сам політик – дорогою до лікарні у "швидкій".

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Кар'єра Турчинова після втечі Януковича з України

З 23 лютого по 7 червня 2014 року він — виконувач обов'язків президента України.

Фактично в цей період Олександр Турчинов об'єднав посади очільника ВР, функцію президентської влади (в.о. президента), військової влади (Верховний Головнокомандувач), голови РНБО, а також керівника уряду (у формальному статусі координатора Кабміну до моменту затвердження першого уряду Арсенія Яценюка 27 лютого). Його можна вважати особою, що де-юре сконцентрувала найбільші в новій історії України державно-керівні повноваження.

У день інавгурації новообраного президента Петра Порошенка 7 червня 2014 року Турчинов передав президентську і військову владу своєму наступнику.

Тодішній президент України Петро Порошенко призначив на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова у грудні 2014 року.

Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО 17 травня 2019 року у зв’язку із припиненням повноважень президента України.

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