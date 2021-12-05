Напередодні в Білорусі стверджували про український вертоліт, який нібито перетнув кордони країни.

У Білорусі заявили, що вдадуться до вкрай жорстких заходів у разі порушення Україною державного кордону.

Про це повідомляє Sputnik Білорусь.

Білоруські прикордонники обіцяють вкрай жорстко реагувати на порушення держкордону в майбутньому. Так офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов прокоментував нібито перетин українським військовим вертольотом Мі-8 держкордону Білорусі в суботу.

Звинувачення України в порушенні держкордону Білорусі - що відомо

4 грудня в білоруському прикордонному відомстві заявили, що нібито під час навчань український військовий вертоліт Мі-8 перетнув кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

Читайте такожЛукашенко каже, що Білорусь ніколи не стане демократичною УкраїноюУ Держприкордонслужбі України спростували цю заяву. У відомстві підтвердили, що в рамках прикордонної операції "Полісся" використовується авіація, але заявили, що порушень повітряного простору Білорусі не було.

У Білорусі 5 грудня заявили, що вручили ноту протесту українському військовому аташе.

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

Автор: Світлана Закелова